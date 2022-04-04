"Завжди вважалось, що на заході України люди духом проукраїнські. Але зараз наш Схід сильніший, ніж ми з вами. Там люди з українським духом йдуть на танки з голими руками, не бояться. І в такі моменти ти розумієш, що ми не можемо програти. Ми обов’язково переможемо, але потрібен час.

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Я бачу, що після завершення війни наш Схід та Захід країни ще більше згуртуються, ми станемо набагато сильнішими. Всі українці вже згуртувались. З перших секунд війни ми стали одним цілим, і дали відсіч ворогу. Думаю, він зрозумів з першого дня, що не отримає те, на що розраховував. У нас є впевненість у майбутньому, адже ми обов’язково переможемо.

Футбол – це популярний вид спорту. Потрібно через футбол доносити до людей інформацію. Багато людей спостерігають за спортсменами, прислухаються до них. Тому футболісти і підтримують Україну, адже лише сліпий може не помічати, що у нас тут зараз відбувається.

Росія наш найближчий сусід. Усі казали, що ми брати, але виявилось, що не рідні. Ніколи ними не будемо і не були. Це був награний сценарій. На жаль, такою жертвою ми покажемо світу правду про москалів. Вони виявились боягузливою нацією. Я переписувався з одним російським футболістом, питав у нього, чи розуміють вони, що тут відбувається і чи хочуть вони це змінити. Він сказав, що більшість людей зазомбовані телебаченням, а інші – боягузи. Вони бояться щось сказати.

Ті росіяни, які тут воюють, говорять, що у них країна дуже бідна, і вони шоковані тим, що бачать у нас навіть в селах. Нація, якій немає що втрачати, безнадійна. У них немає нічого, вони раби. У них немає своєї думки, як у нас. Ми стали цивілізованими, вільними, ми не боїмося висловлювати своєї думки. А у них це все присікається, тому вони всі раби.

Хочу сказати нашим захисникам, щоб вони не втрачали надію. Ми в них віримо, підтримуємо і робимо все від себе залежне, щоб їм було легше. Ми бачимо, як вони ведуть боротьбу та перемагають кривдників, які прийшли на нашу землю. Ми точно переможемо!" – цитує Федорчука офіційний сайт Руха.

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