У вівторок, 5-го грудня, Олімпіакос оголосив про зміну тренера. Після поразки в Лізі Європи від Фрайбурга з рахунком 0:5 і нічиєї в чемпіонаті Греції з Волосом (2:2) керівництво Олімпіакоса вирішило звільнити головного тренера Дієго Мартінеса. Як інформує офіційний сайт клубу, на його місце був запрошений Карлуш Карвальял.

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Португальський фахівець став уже шостим тренером "червоно-білих", який отримав призначення із серпня 2022 року. Раніше команду тренували Педру Мартінш, Жозе Аніго, Карлос Корберан, Мічел і Дієго Мартінес. Під керівництвом останнього Олімпіакос провів 22 матчі, вигравши 59% із них.

Останнім місцем роботи Карвальяла була Сельта, яку він минулого сезону врятував від вильоту.

За підсумками 13 турів чемпіонату Греції Олімпіакос посідає 4-е місце в турнірній таблиці.