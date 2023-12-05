Безладдя в Олімпіакосі триває – клуб запросив шостого тренера за останні півтора року
Карлуш Карвальял замінив Дієго Мартінеса на посаді головного тренера Олімпіакоса.
У вівторок, 5-го грудня, Олімпіакос оголосив про зміну тренера. Після поразки в Лізі Європи від Фрайбурга з рахунком 0:5 і нічиєї в чемпіонаті Греції з Волосом (2:2) керівництво Олімпіакоса вирішило звільнити головного тренера Дієго Мартінеса. Як інформує офіційний сайт клубу, на його місце був запрошений Карлуш Карвальял.
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Португальський фахівець став уже шостим тренером "червоно-білих", який отримав призначення із серпня 2022 року. Раніше команду тренували Педру Мартінш, Жозе Аніго, Карлос Корберан, Мічел і Дієго Мартінес. Під керівництвом останнього Олімпіакос провів 22 матчі, вигравши 59% із них.
Останнім місцем роботи Карвальяла була Сельта, яку він минулого сезону врятував від вильоту.
За підсумками 13 турів чемпіонату Греції Олімпіакос посідає 4-е місце в турнірній таблиці.