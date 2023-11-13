Капітан Кривбаса Данило Бескоровайний прокоментував своє вилучення в матчі 14-го туру УПЛ проти Динамо.

"Я прошу вибачення у вболівальників за цей епізод, за начебто мій фол. Але це життя: я не опускаю руки та повернусь сильнішим! Кривбас – це ми", – цитує Бескоровайного прес-служба Кривбаса.

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Нагадаємо, Динамо обіграло Кривбас (2:0). в матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги. Представники команди з Кривого Рогу скаржилися на скандальне суддівство поєдинку.

Кривбас посідає третю сходинку турнірної таблиці, маючи в своєму активі 27 турнірних пунктів. Динамо перебуває на 8 сходинці з 19 балами, але кияни зіграли тільки 11 матчів чемпіонату.

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