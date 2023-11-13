Капитан Кривбасса Даниил Бескоровайный прокомментировал свое удаление в матче 14-го тура УПЛ против Динамо.

"Я извиняюсь перед болельщиками за этот эпизод, за вроде бы мой фол. Но это жизнь: я не опускаю руки и вернусь сильнее! Кривбасс – это мы!", - цитирует Бескоровайного пресс-служба Кривбасса.

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Напомним, Динамо обыграло Кривбасс (2:0). в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги. Представители команды из Кривого Рога жаловались на скандальное судейство поединка.

Кривбасс занимает 3 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 27 турнирных пунктов. Динамо находится на 8 строчке с 19 баллами, но киевляне сыграли только 11 матчей чемпионата.

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