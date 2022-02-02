Колос найближчим часом підпише контракт з Денисом Безбородьком, повідомляє Telegram-канал "Атакующий автобус".

Десна отримала трансферний бан – у клубі підтвердили інформацію

Зараз 27-річний нападник займається достроковим відходом з Десни, контракт з якою у Дениса розрахований до літа. Безбородько приєднався до чернігівської команди минулої зими. У нинішньому сезоні форвард провів 19 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та двома асистами.

Під час зимового трансферного вікна Десна вже втратила низку ключових гравців. За інформацією ЗМІ, клуб переживає фінансові труднощі.

Трансфери УПЛ зима-2022: міграція з Динамо і Шахтаря в Європу, активізація аутсайдерів – всі переходи