"Станом на сьогодні на Десну справді накладено трансферний бан, який забороняє їй реєструвати нових футболістів. Це офіційна інформація, ми її не приховуємо. Якщо нам вдасться розв'язувати це питання, заборона буде знята, а ми зможемо підписувати новачків. Наразі йдуть переговори. Поки що ми не можемо знайти точку дотику. Клуб хоче одне, футболіст – інше. Сподіваємось, що вдасться знайти рішення, яке влаштує всіх.

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Трансферний бан не означає, що клуб перебуває на межі зникнення, як про це поспішили написати деякі ЗМІ. Клуб у чомусь не має рації, але й футболіст не має рації. Константін Діма взагалі не грав, а хоче отримати якісь захмарні суми. Три місяці побув у команді – виставили бан. Так карати Десну також неправильно. Я не вважаю, що найбільша проблема у нашому футболі – це Десна, про яку зараз чи не всі сайти пишуть у поганому ключі. Таке враження, що в українському футболі нічого більше не відбувається.

Десна завжди буде конкурентоспроможною, бо тренер та команда залишаються. Так, я не приховую, що у нас, як і в будь-якому іншому клубі, є проблеми, але сподіваюся, що все буде нормально. Сьогодні найболючіше питання – трансферний бан, який заважає нам підписувати нових гравців. Не скажу, що нам потрібні якісь дорогі футболісти, але підсилення завжди необхідне", – сказав Мельник у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Десна має заборгованість перед румунським гравцем у розмірі 407 600 доларів. Румун підписав зі "сіверянами" контракт у січні 2021 року терміном на 3,5 роки, але на полі провів лише хвилину. У липні 2021-го клуб припинив співпрацю з гравцем.

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