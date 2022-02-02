Безбородько может усилить Колос
Форвард Десны Денис Безбородько близок к смене клуба.
Колос в ближайшее время подпишет контракт с Денисом Безбородько, сообщает Telegram-канал "Атакующий автобус".
Десна получила трансферный бан – в клубе подтвердили информацию
Сейчас 27-летний нападающий занимается досрочным уходом из Десны, контракт с которой у Дениса рассчитан до лета. Безбородько присоединился к черниговской команде прошлой зимой. В нынешнем сезоне форвард провел 19 матчей, в которых отличился 7-мя голами и двумя ассистами.
Во время зимнего трансферного окна Десна уже потеряла ряд ключевых игроков. По информации СМИ, клуб переживает финансовые трудности.
Трансферы УПЛ зима-2022: миграция из Динамо и Шахтера в Европу, активизация аутсайдеров – все переходы