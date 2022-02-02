Колос в ближайшее время подпишет контракт с Денисом Безбородько, сообщает Telegram-канал "Атакующий автобус".

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Сейчас 27-летний нападающий занимается досрочным уходом из Десны, контракт с которой у Дениса рассчитан до лета. Безбородько присоединился к черниговской команде прошлой зимой. В нынешнем сезоне форвард провел 19 матчей, в которых отличился 7-мя голами и двумя ассистами.

Во время зимнего трансферного окна Десна уже потеряла ряд ключевых игроков. По информации СМИ, клуб переживает финансовые трудности.

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