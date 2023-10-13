"Операція при травмі медіальної зв'язки коліна – це не є щось звичне. Як правило, ця травма лікується консервативно. Були випадки навіть у Кріштіану Роналду у фіналі Євро-2016, коли його тоді "переїхав" Пайє, і він вилікувався сам без операцій. Це те, що відбувається як правило. Зв'язка заживає, коліно фіксується і починається реабілітація.

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У випадку з Ярмоленком, мова йде про хронічну травму. Як я розумію, зв'язка не зросталась добре і тут насправді питання до його менеджменту часу: він відновився після гри з Італією і грав далі у кожній грі 90 хвилин у чемпіонаті, знаючи що є проблема з коліном. Це призвело до повторної травми. В такому випадку єдине рішення – це оперативне втручання. Це відбувається не так часто. Був приклад Луїса Діаса з Ліверпуля, якого також оперували. Він повернувся, але аж за шість місяців.

Тому я думаю, що Ярмоленка не варто чекати до кінця цього сезону, а розраховувати на нього з початку наступного. На жаль. Варто враховувати вік гравця, враховувати, що відновитися потрібно добре, правильно, зв'язка має зростись, всі превентивні заходи мають бути виконані. Тому я не думаю, що є сенс розраховувати на нього в останніх матчах чемпіонату. Так було б правильніше, зважаючи на довгострокову перспективу його кар'єри", – сказав Бабелюк у коментарі Футбол TIME.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ярмоленко буде без футболу близько 4 місяців.

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