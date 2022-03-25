Зірка готовий завершити кар'єру, якщо не виведе свою збірну на ЧС-2022, інформує COPE.

Шедевральний штрафний Бейла у відеоогляді матчу Уельс – Австрія – 2:1

Бейл давно не демонструє пік своїх можливостей на клубному рівні, однак за Уельс викладається на 100%. Вчора був черговий доказ – лідер "драконів" оформив переможний дубль у півфіналі відбору проти Австрії. Тепер Гарет жадає будь-якою ціною дійти до фінальної частини чемпіонату світу, яка запланована на листопад-грудень цього року.

Додамо, що у паралельному півфіналі відбору повинні зустрітися Шотландія та Україна, але цей матч перенесли на червень. Підопічні Петракова мають шанс вийти на Мундіаль і підштовхнути Бейла вішати бутси на цвях у 32 роки.

Уельс обіграв Австрію та чекає на Україну в фіналі відбору до ЧС-2022 – все вирішив магічний дубль Бейла