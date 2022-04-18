Валлієць прагне продовжити виступи в Іспанії після завершення контракту з "вершковими", інформує журналіст Хуанфе Санс.

Іско може безкоштовно перейти в Барселону – небачена підлість резервіста Реала

За 9 років сім'я Гарета дуже полюбила теплі Піренеї, і саме це кілька разів утримувало його від трансферів. У поточній кампанії Бейл остаточно перетворився на опального резервіста Реала, тому його відхід неминучий. 32-річний вінгер у першу чергу розглядатиме пропозиції з Прімери, не гребуючи навіть двома запеклими суперниками "вершкових" – Барсою і Атлетіко.

Нагадаємо, влітку 2013-го Реал заплатив Тоттенхему за Бейла близько 100 млн євро. Наразі вінгер провів у футболці мадридців 258 матчів та відзначився 106 голами.

Реал здобув вольову перемогу над Севільєю – заміни Анчелотті врятували Мадрид після 0:2 у першому таймі