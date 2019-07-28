Бейл відмовився від переїзду в Китай через протест сім'ї, – Marca

З'явились нові деталі зриву трансферу хавбека Реала Гарета Бейла в китайський Цзянсу Сунін.

Гарет Бейл не приміряє футболку Цзянсу Сунін найближчим часом, причиною цьому стала сім'я валлійця, повідомляє Marca.

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За інформацією видання, близькі 30-річного хавбека були категорично проти переїзду до Піднебесної, незважаючи на запропоновану космічну зарплату.

Раніше стало відомо, що Гарет не перейде в Цзянсу Сунін, оскільки представники Реала припинили перемовини з китайським клубом. Проте, головний тренер мадридців Зінедін Зідан не розраховує на валлійця у наступному сезоні, тому трансфер Бейла все ще може відбутись.

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