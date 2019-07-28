toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО - ШАХТАР ТРАНСФЕРИ УПЛ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Бейл відмовився від переїзду в Китай через протест сім'ї, – Marca

19:37 974 Читать на русском
Бейл відмовився від переїзду в Китай через протест сім'ї, – Marca
Гарет Бейл з сім'єю / Фото The Sun

З'явились нові деталі зриву трансферу хавбека Реала Гарета Бейла в китайський Цзянсу Сунін.

Гарет Бейл не приміряє футболку Цзянсу Сунін найближчим часом, причиною цьому стала сім'я валлійця, повідомляє Marca.

Трансфер Бейла у Китай зірвався – журналіст BBC назвав причину

За інформацією видання, близькі 30-річного хавбека були категорично проти переїзду до Піднебесної, незважаючи на запропоновану космічну зарплату.

Раніше стало відомо, що Гарет не перейде в Цзянсу Сунін, оскільки представники Реала припинили перемовини з китайським клубом. Проте, головний тренер мадридців Зінедін Зідан не розраховує на валлійця у наступному сезоні, тому трансфер Бейла все ще може відбутись.

Реал позбувається чемпіонів – Мадрид змінює трансферну стратегію, а Лунін та Ко як символи нової "експансії"

blog_ava
"Заступився за Алієва, а він мене дятлом обізвав". Правила життя Євгена Хачеріді
13:00
17272
Теги
Головне Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Трансфери Реал Мадрид Цзянсу Сунін Цзянсу Сунін
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
20
год
:
42
хв
Судува
18:45
Тре Пенне
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук