Бейл отказался от переезда в Китай из-за протеста семьи, – Marca

Появились новые детали срыва трансфера хавбека Реала Гарета Бейла в китайский Цзянсу Сунин.

Гарет Бейл не примерит футболку Цзянсу Сунин в ближайшее время, причиной этому стала семья валлийца, сообщает Marca.

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По информации издания, близкие 30-летнего хавбека были категорически против переезда в Поднебесную, несмотря на предложенную космическую зарплату.

Ранее стало известно, что Гарет не перейдет в Цзянсу Сунин, поскольку представители Реала прекратили переговоры с китайским клубом. Однако, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан не рассчитывает на валлийца в следующем сезоне, поэтому трансфер Бэйла все еще может состояться.

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