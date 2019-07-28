toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ УПЛ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Бейл отказался от переезда в Китай из-за протеста семьи, – Marca

19:37 214 Читати українською
Бейл отказался от переезда в Китай из-за протеста семьи, – Marca
Гарет Бейл с семьей / Фото The Sun

Появились новые детали срыва трансфера хавбека Реала Гарета Бейла в китайский Цзянсу Сунин.

Гарет Бейл не примерит футболку Цзянсу Сунин в ближайшее время, причиной этому стала семья валлийца, сообщает Marca.

Трансфер Бейла в Китай сорвался – журналист BBC назвал причину

По информации издания, близкие 30-летнего хавбека были категорически против переезда в Поднебесную, несмотря на предложенную космическую зарплату.

Ранее стало известно, что Гарет не перейдет в Цзянсу Сунин, поскольку представители Реала прекратили переговоры с китайским клубом. Однако, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан не рассчитывает на валлийца в следующем сезоне, поэтому трансфер Бэйла все еще может состояться.

Реал позбувається чемпіонів – Мадрид змінює трансферну стратегію, а Лунін та Ко як символи нової "експансії"

blog_ava
Динамо – Шахтер: Сабо назвал самую большую потерю киевлян перед матчем за Суперкубок Украины
09:51
730
Теги
Трансферы Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Гарет Бейл Гарет Бейл Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
мин
Милан
22:00
Бенфика
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук