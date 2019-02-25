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Бейл відмовився від привітання Васкеса – валлієць навіть перестав спілкуватися з партнерами у роздягальні

10:47 667 Читать на русском
Бейл відмовився від привітання Васкеса – валлієць навіть перестав спілкуватися з партнерами у роздягальні
Гарет Бейл / Фото: соцмережі

Зірка мадридського Реала Гарет Бейл не в найкращих стосунках з командою.

Учора мадридський Реал обіграв Леванте завдяки двом пенальті.

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Переможний гол забив Гарет Бейл. Цікаво, що після гола валлієць демонстративно відмовився приймати привітання Васкеса та інших партнерів по команді.

За інформацією Cadena Ser, Бейл майже не спілкується з партнерами у роздягальні. Раніше Марсело заявив: "Бейл не знає іспанської, тому з ним можливо спілкуватися лише жестами". Підлив масла у вогонь і Тібо Куртуа: "Бейл захоплюється гольфом більше, ніж футболом".

Декілька днів тому Бейл також відмовився приєднатися до одноклубників за вечерею, мотивувавши це тим, що рано лягає спати.

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Леванте - Реал Мадрид: Неділя 24 лютого 2019

Леванте
Матч завершено
1 : 2
Реал Мадрид
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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Леванте - Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл
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