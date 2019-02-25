Бейл відмовився від привітання Васкеса – валлієць навіть перестав спілкуватися з партнерами у роздягальні

Зірка мадридського Реала Гарет Бейл не в найкращих стосунках з командою.

Учора мадридський Реал обіграв Леванте завдяки двом пенальті.

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Переможний гол забив Гарет Бейл. Цікаво, що після гола валлієць демонстративно відмовився приймати привітання Васкеса та інших партнерів по команді.

Gareth Bale angrily snubbed Lucas Vazquez after scoring from the spot against Levante.



pic.twitter.com/MGphmmIF7w — Busy Buddies (@thebusybuddies) 25 лютого 2019 р.

За інформацією Cadena Ser, Бейл майже не спілкується з партнерами у роздягальні. Раніше Марсело заявив: "Бейл не знає іспанської, тому з ним можливо спілкуватися лише жестами". Підлив масла у вогонь і Тібо Куртуа: "Бейл захоплюється гольфом більше, ніж футболом".

Декілька днів тому Бейл також відмовився приєднатися до одноклубників за вечерею, мотивувавши це тим, що рано лягає спати.

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