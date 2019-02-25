Бейл отказался от поздравления Васкеса – валлиец даже перестал общаться с партнерами в раздевалке

Звезда мадридского Реала Гарет Бейл не в лучших отношениях с командой.
Вчера мадридский Реал обыграл Леванте благодаря двум пенальти.
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Победный гол забил Гарет Бейл. Интересно, что после гола валлиец демонстративно отказался принимать поздравления Васкеса и других партнеров.
По информации Cadena Ser, Бейл почти не общается с партнерами в раздевалке. Ранее Марсело заявил: "Бэйл не знает испанского, поэтому с ним можно общаться только жестами". Подлил масла в огонь и Куртуа: "Бэйл увлекается гольфом больше, чем футболом".
Несколько дней назад Бэйл также отказался присоединиться к одноклубникам за ужином, мотивируя это тем, что рано ложится спать.
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