Бейл отказался от поздравления Васкеса – валлиец даже перестал общаться с партнерами в раздевалке

Звезда мадридского Реала Гарет Бейл не в лучших отношениях с командой.

Вчера мадридский Реал обыграл Леванте благодаря двум пенальти.

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Победный гол забил Гарет Бейл. Интересно, что после гола валлиец демонстративно отказался принимать поздравления Васкеса и других партнеров.

Gareth Bale angrily snubbed Lucas Vazquez after scoring from the spot against Levante.



pic.twitter.com/MGphmmIF7w — Busy Buddies (@thebusybuddies) 25 лютого 2019 р.

По информации Cadena Ser, Бейл почти не общается с партнерами в раздевалке. Ранее Марсело заявил: "Бэйл не знает испанского, поэтому с ним можно общаться только жестами". Подлил масла в огонь и Куртуа: "Бэйл увлекается гольфом больше, чем футболом".

Несколько дней назад Бэйл также отказался присоединиться к одноклубникам за ужином, мотивируя это тем, что рано ложится спать.

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