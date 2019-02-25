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Бейл отказался от поздравления Васкеса – валлиец даже перестал общаться с партнерами в раздевалке

10:51 260 Читати українською
Бейл отказался от поздравления Васкеса – валлиец даже перестал общаться с партнерами в раздевалке
Гарет Бейл / Фото: соцсети

Звезда мадридского Реала Гарет Бейл не в лучших отношениях с командой.

Вчера мадридский Реал обыграл Леванте благодаря двум пенальти.

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Победный гол забил Гарет Бейл. Интересно, что после гола валлиец демонстративно отказался принимать поздравления Васкеса и других партнеров.

По информации Cadena Ser, Бейл почти не общается с партнерами в раздевалке. Ранее Марсело заявил: "Бэйл не знает испанского, поэтому с ним можно общаться только жестами". Подлил масла в огонь и Куртуа: "Бэйл увлекается гольфом больше, чем футболом".

Несколько дней назад Бэйл также отказался присоединиться к одноклубникам за ужином, мотивируя это тем, что рано ложится спать.

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Леванте - Реал Мадрид: Воскресенье 24 февраля 2019

Леванте
Матч окончен
1 : 2
Реал Мадрид
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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Леванте - Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл
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