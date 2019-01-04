Бейл вибув на два тижні

Лідер мадридського Реала Гарет Бейл не зможе допомогти команді у найближчих поєдинках.

Як відомо, вінгер Реала Гарет Бейл отримав травму у протистоянні з Вільяреалом, яке закінчилося з рахунком 2:2.

Вільяреал – Реал – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Клубні лікарі вже провели обстеження футболіста. Бейл змушений відправитися у лазарет на 10-15 днів, повідомляє Marca.

Таким чином, він не допоможе своїй команді у матчах проти Реал Сосьєдада та Бетіса, а також у матчі Кубка Іспанії проти Леганеса.

Також повідомляється, що лікарі не будуть форсувати відновлення Бейла, адже є загроза рецидиву.

У поточному сезоні Прімери Бейл зіграв 15 матчів, забив 4 голи та віддав 2 гольові передачі.

Касорла подолав жахливі проблеми і побив Мадрид, Куртуа знову дав привід для критики, а Бейл отримав 22-у травму в Реалі