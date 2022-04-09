"Golden Boy-2012" готовий розглянути пропозицію навіть Барселони, повідомляє Sport.es з посиланням на Soymadridista.

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Контракт Іско з Реалом завершуться влітку, а чуток про продовження взагалі немає. Півзахиснику 29 років, і він ще цілком може реанімувати свою кар'єру за межами Сантьяго Бернабеу. У безкоштовному підписанні будуть зацікавлені багато клубів – серед них і Барса, яка останнім часом стала "фахівцем" з переманювання статусних вільних агентів.

Додамо, що востаннє Іско виходив на поле ще 6 лютого. Загалом у поточному сезоні він награв 14 матчів (342 хвилини) і відзначився 2 голами.

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