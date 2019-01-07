Бейл не зміг додивитись гру Реала проти Реал Сосьєдада до кінця та покинув стадіон

Півзахисника Реала Гарета Бейла важко назвати відданим вболівальником свого клубу.

Бейл, який не брав участі в матчі через травму, покинув стадіон, не дочекавшись закінчення гри. Валлієць поїхав із Сантьяго Бернабеу на своїй машині на 78-й хвилині, коли Реал програвав з рахунком 0:1, повідомляє El Chiringuito.

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Причини раннього від'їзду Бейла наразі невідомі, але в пресі вже називають цей епізод ще однією неприємністю для Реала, який посідає в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії лише 5-е місце.

Водночас відоме іспанське видання Marca зазначає, що футболісти Реала не зобов'язані бути присутніми на матчах, в яких не можуть взяти участь.

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Бейл в цьому сезоні забив 10 голів і зробив 5 результативних передач в 23 матчах за Реал.