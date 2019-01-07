Реал – Реал Сосьєдад – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Реал у 18 турі чемпіонату Іспанії поступився Реал Сосьєдаду з рахунком 0:2. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Іспанія, Ла Ліга, 18-й тур

Реал – Реал Сосьєдад – 0:2

Голи: Хосе, 3 (пенальті), Пардо, 83

Вилучення: Лукас Васкес, 61 (Р, друга жовта картка)

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Мадридці пропустили вже на 3 хвилині матчу, пенальті у ворота "вершкових" реалізував Хосе. Підопічні Соларі не змогли відігратись протягом двох таймів та навіть пропустили наприкінці зустрічі другий гол.

Отже, мадридський Реал вдруге поспіль втрачає очки в іспанській Ла Лізі та загалом зазнає шостої поразки за 18 матчів чемпіонату. Підопічні Сантьяго Соларі залишаються на п'ятому місці (30 очок), а Барселона вже пізно ввечері може збільшити відрив від "вершкових" до 10-ти пунктів. Натомість Реал Сосьєдад піднявся на 11-те місце.