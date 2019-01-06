Реал безвольно програв Реал Сосьєдаду та залишився на 5-му місці в Ла Лізі

Мадридський Реал поступився Реал Сосьєдаду в 18-му турі іспанської Ла Ліги. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Ла Ліга, 18-й тур

Реал – Реал Сосьєдад – 0:2

Голи: Хосе, 3 (пенальті), Пардо, 83

Вилучення: Лукас Васкес, 61 (Р, друга жовта картка)

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Домашній поєдинок проти Реал Сосьєдада мав стати добрим ґрунтом для "вершкових", щоб реабілітуватися перед власними уболівальниками за втрату очок у матчі з Вільяреалом посеред тижня. Однак, уже старт матчу довів, що просто мадридцям не буде. На 2-й хвилині зустрічі Каземіро у власному штрафному майданчику збив Меріно, а арбітр без вагань вказав на одинадцятиметрову позначку. Вілліан Хосе холоднокровно пробив по центру воріт, хитнувши перед тим Куртуа в кут – 0:1.

Господарі відразу побігли вперед, проте до реальних нагод забити справа доходила нечасто. Найактивнішим у складі Реала був Вінісіус. Так, на 10-й хвилині бразильський талант скинув під удар Бензема, але той не влучив у площину воріт. А за 5 хвилин Жуніор прокинув м'яч повз кіпера, але жоден із мадридців не зумів вразити порожні ворота.

На 34-й хвилині трапився перший суперечливий епізод за участі арбітра. Розіграш кутового біля воріт Сосьєдада завершився подачею на Серхіо Рамоса, але капітану "вершкових" завадив пробити екс-мадридець Ільярраменді. Баск штовхнув лідера "галактікос" у спину, той впав, наче підкошений. Пенальті? Свисток арбітра промовчав, а товариші рефері з доступом до VAR йому не допомогли.

Завершився тайм ще одним моментом для Реала. Це Лукас Васкес робив простріл із правого флангу, повз який пролетіли і свої, і чужі, а м'яч влучив у дальню стійку воріт Рульї. Старт другої половини гри пройшов під повним контролем Мадрида. Забивати Реал міг вже на 48-й хвилині, але удари Варана та Вінісіуса парирували кіпер гостей і оборонці.

Проте, натиск "вершкових" результату так і не дав. А на 61-й хвилині Васкес за безглуздий фол у центрі поля отримав другий "гірчичник" і залишив Реал у меншості. За інерцією мадридці ще провели серію атак, в одній із яких знову претендували на пенальті: Вінісіус утік на побачення з Рульї обіграв воротаря Сосьєдада та був ним збитий. Так здалося всім, окрім Мунуери Монтеро, який показав, що варто продовжувати гру.

Натомість "біло-блакитні" в більшості осміліли й почали відповідати своїм випадом на кожну атаку "галактичних" зірок. Зрештою, це призвело до другого взяття воріт. На 82-й хвилині в контратаці Хосе Вілліан навісив із кута штрафного майданчика на абсолютно вільного Пардо, який спокійно головою відправив м'яч повз Куртуа – 0:2!

Другий пропущений м'яч шокував Реал і спромогтися хоча б на один забитий м'яч до кінці зустрічі господарі не змогли. Лише Вінісіус Жуніор бився до останнього, але старань юного бразильця на фоні абсолютно інертної гри Бензема та Іско в атаці виявилося замало.

Отже, мадридський Реал вдруге поспіль втрачає очки в іспанській Ла Лізі та загалом зазнає шостої поразки за 18 матчів чемпіонату. Підопічні Сантьяго Соларі залишаються на п'ятому місці (30 очок), а Барселона вже пізно ввечері може збільшити відрив від "вершкових" до 10-ти пунктів. Натомість Реал Сосьєдад піднявся на 11-те місце.