Бейл має шанс вийти у мадридському дербі проти Атлетіко, у Азара значно гірші справи

Зірки мадридського Реала Гарет Бейл і Еден Азар продовжують своє відновлення від травм.

Валлієць та бельгієць досі тренуються за індивідуальною програмою, інформує AS.

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Реал точно не зможе розраховувати на обох гравців у матчі 1/8 Кубка Іспанії проти Сарагоси (29 січня). Втім, у Бейла є всі шанси зіграти у мадридському дербі, яке відбудеться на три дні пізніше. Натомість повернення Азара затримується, і екс-гравець Челсі точно не вийде на поле у зустрічі з "матрацниками". Зідан сподівається, що вінгер буде готовим до матчів проти Манчестер Сіті в 1/8 Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, після 21 туру саме Реал очолює турнірну таблицю Прімери, випереджаючи Барселону на три очки.

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