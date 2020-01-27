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Бейл має шанс вийти у мадридському дербі проти Атлетіко, у Азара значно гірші справи

19:23 271 Читать на русском
Бейл має шанс вийти у мадридському дербі проти Атлетіко, у Азара значно гірші справи
Гарет Бейл / AS

Зірки мадридського Реала Гарет Бейл і Еден Азар продовжують своє відновлення від травм.

Валлієць та бельгієць досі тренуються за індивідуальною програмою, інформує AS.

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Реал точно не зможе розраховувати на обох гравців у матчі 1/8 Кубка Іспанії проти Сарагоси (29 січня). Втім, у Бейла є всі шанси зіграти у мадридському дербі, яке відбудеться на три дні пізніше. Натомість повернення Азара затримується, і екс-гравець Челсі точно не вийде на поле у зустрічі з "матрацниками". Зідан сподівається, що вінгер буде готовим до матчів проти Манчестер Сіті в 1/8 Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, після 21 туру саме Реал очолює турнірну таблицю Прімери, випереджаючи Барселону на три очки.

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Теги
Іспанія Гарет Бейл Гарет Бейл Еден Азар Еден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид
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