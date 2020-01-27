Бейл имеет шанс выйти в мадридском дерби против Атлетико, у Азара дела значительно хуже

Звезды мадридского Реала Гарет Бейл и Эден Азар продолжают свое восстановление от травм.

Валлиец и бельгиец все еще тренируются по индивидуальной программе, информирует AS.

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Реал точно не сможет рассчитывать на обоих игроков в матче 1/8 Кубка Испании против Сарагосы (29 января). Впрочем, у Бейла есть все шансы сыграть в мадридском дерби, которое состоится на три дня позже. А вот возвращение Азара задерживается, и экс-игрок Челси точно не выйдет на поле во встрече с "матрасниками". Зидан надеется, что вингер будет готов к матчам против Манчестер Сити в 1/8 Лиги чемпионов.

Напомним, после 21 тура именно Реал возглавляет турнирную таблицу Примеры, опережая Барселону на три очка.

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