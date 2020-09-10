"Одного разу Бейл вмовив мене зіграти з ним у гольф. У нас був вільний вечір на зборах. Це було три роки тому.

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Ми були у Детройті чи Мічигані, і він покликав мене, сказавши: "Хочеш піти і пограти зі мною в гольф?". Я відповів: "Ні, я не вмію". Він сказав: "Давай, пішли, я покажу".

Я пішов з ним, і це було погано. Ніколи більше не гратиму. Бейл був поганим учителем. Може, Гарет погано мене вчив, і саме тому я здався", – цитує Модріча The Times.

Нагадаємо, через свою любов до гольфу Бейл неодноразово потрапляв у різні скандали. Фанати Реала звинувачували валлійця, що він концентрується більше на гольфі, ніж на футболі.

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