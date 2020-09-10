"Однажды Бейл уговорил меня сыграть с ним в гольф. У нас был свободный вечер на сборах. Это было три года назад.

"Реал все усложняет": Бейл оценил свои шансы покинуть мадридский клуб

Мы были в Детройте или Мичигане, и он позвал меня, сказав: "Хочешь пойти и поиграть со мной в гольф?". Я ответил: "Нет, я не умею". Он сказал: "Давай, пошли, я покажу".

Я пошел с ним, и это было плохо. Никогда больше не буду играть. Бейл был плохим учителем. Может, Гарет плохо меня учил, и именно поэтому я сдался", – цитирует Модрича The Times.

Напомним, из-за своей любви к гольфу Бейл неоднократно попадал в разные скандалы. Фанаты Реала обвиняли валлийца, что он концентрируется больше на гольфе, чем на футболе.

"Луческу будує Реал у Динамо": реакція Срни на фіаско Шахтаря, чому Шевченко найкращий у світі і "кидок" Суркіса