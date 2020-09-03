"Якщо будуть варіанти, то я точно зверну на них увагу. Подивимося, що станеться. Є ще багато часу в це трансферне вікно. Час покаже, але рішення в руках Реала.

Бейл прагне повернутись у Тоттенхем

Я намагався піти минулого року, але Реал блокував всі варіанти в останню секунду. Я міг потрапити в проект, який надихав мене, але цього не сталося. Були й інші випадки, коли я намагався піти, але клуб не дозволяв цього. Я хочу грати в футбол, я все ще мотивований, так що, вважаю, все залежить від клубу.

Вони контролюють все. У мене є контракт, все що я можу – це продовжувати робити те, що роблю. Сподіваюся, що щось станеться. Мені всього 31 рік, і я все ще у чудовій формі. Відчуваю, що можу дати ще багато. Подивимося, що станеться. Все в руках клубу, але, якщо чесно, вони все ускладнюють", – цитує Бейла Sky Sports.

Нагадаємо, через свої витівки півзахисник неодноразово мав проблеми з наставником "вершкових" Зінедіном Зіданом. У минулому сезоні Ла Ліги Бейл провів 16 матчів.

Реал проводить кадрову чистку: Лунін – унікальний випадок, майбутнє Кубо та Едегора