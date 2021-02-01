Програму іспанського туру закривав поєдинок у Севільї між Бетісом і Осасуною. Вже на 5-й хвилині гості могли відкрити рахунок внаслідок виходу Кальєрі віч-на-віч з Роблесом, однак голкіпер врятував Бетіс – господарі ж відповіли голом на 12-й хвилині, який скасували через офсайд. На 32-й Кальєрі знову міг забивати, але його постріл під поперечину витягнув Роблес. До перерви команди голами так і не відзначились.

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На старті другого тайму Гарсія та Кальєрі були близькими до голу, але перший пробив над воротами, а удар іншого знову взяв Роблес. Бетіс міг покарати Осасуну за марнотратство на 75-й хвилині, коли Морено увірвався в карний майданчик та пробив у лівий кут. Еррера парирував, однак за чотири хвилини господарі таки прошили Серхіо – це Борха Іглесіас вийшов сам на сам з голкіпером та перекинув його. 1:0. Цей гол виявився останнім у зустрічі. Андалусійці святкують мінімальну перемогу.

Таким чином, Бетіс набрав 30 очок, піднявшись на сьому позицію в турнірній таблиці Ла Ліги. Осасуна, маючи лишень 19 залікових балів, йде сімнадцятою.

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