Программу испанского тура закрывал поединок в Севилье между Бетисом и Осасуной. Уже на 5-й минуте гости могли открыть счёт вследствие выхода Кальери один на один с Роблесом, однако голкипер спас Бетис – хозяева же ответили голом на 12-й минуте, который отменили из-за офсайда. На 32-й Кальери снова мог забивать, но его выстрел под перекладину вытащил Роблес. До перерыва команды голами так и не отличились.

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На старте второго тайма Гарсия и Кальери были близки к голу, но первый пробил над воротами, а удар другого снова взял Роблес. Бетис мог наказать Осасуну за расточительность на 75-й минуте, когда Морено ворвался в штрафную и пробил низом в левый угол. Эррера парировал, но через четыре минуты хозяева таки прошили Серхио – это Борха Иглесиас вышел один на один с голкипером и перебросил его. 1:0. Этот гол оказался последним во встрече. Андалусийцы празднуют минимальную победу.

Таким образом, Бетис набрал 30 очков, поднявшись на седьмую позицию в турнирной таблице Ла Лиги. Осасуна, имея только 19 зачётных баллов, идёт семнадцатой.

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