В кінці другого тайму, коли баски намагались організувати фінальний штурм, 33-річний аргентинець заволодів м'ячем у центрі поля і заробив на собі кілька фолів. Мессі настільки впевнено контролював сферу, що гравцям Атлетіка не залишалось нічого іншого, як бити легенду по ногах. В якийсь момент баскським резервістам увірвався терпець: "До нього й торкнутися не можна!". Така зухвалість сильно не сподобалась Лео.

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"Дурню, чого ти нажерся?" – голосно вигукнув Мессі. "Стули пельку, кретин!", – дісталось вже іншому представнику з "біло-червоного" табору. Врешті-решт, все завершилось взаємними образами, а після матчу форвард Барси навіть тепло обіймався з деякими футболістами Атлетіка.

Іспанська преса пов'язує лють Мессі з оприлюдненням його особистого контракту. Нагадаємо, що акурат перед центральним поєдинком 21 туру Ла Ліги видання El Mundo опублікувало скандальний документ із галактичними цифрами. Аргентинець до кінця поточного сезону мав би заробити понад 555 мільйонів євро.

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