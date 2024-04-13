Перший тайм пройшов на рівних і без забитих голів, а от по перерві вже домінував Бетіс. Суттєва ігрова перевага вилилась у гол на 53-й хвилині. Вевести "вердібланкос" уперед зміг Міранда, який прибіг на 11 метрів і замкнув катбек від Бельєріна – 1:0.

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На 83-й же хвилині Іско відібрав м'яч на чужій третині, обігрався з партнером та закинув ефектну діагональ у штрафний на Фекіра. Набіль же хитнув захисника й закрутив у дальній кут – 2:0! Цього вистачило для перемоги, хоча наприкінці зустрічі Ларссен скоротив відставання галісійців.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу Бетіса з рахунком 2:1. Підопічні Мануеля Пеллегріні перервали 4-матчеву серію поразок, набравши 45 очок і піднявшись на сьому позицію. Валенсія, яка трималась там до початку туру, опустилась вниз, відстаючи на 1 заліковий бал. Сельта тримається у 3 пунктах від зони вильоту.

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