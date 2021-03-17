Руслан Маліновський лише вдруге в кар'єрі повністю відіграв поєдинок Ліги чемпіонів. Вперше лідер збірної України провів від свистка до свистка матч проти Манчестер Сіті в сезоні 2019/20. Тоді хавбек відзначився голом з пенальті, а гра завершилася поразкою бергамасків з рахунком 1:5. Матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ 2020/21 проти мадридського Реала став другим, в якому Руслан вийшов з перших хвилин, і дебютним у плей-офф турніру. Цікаво, що перед поєдинком мало хто чекав Маліновського в основі, але Гасперіні підготував сюрприз для Зідана, виставивши дещо інший склад, ніж прогнозували експерти.

Реал – Аталанта – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Українець у підсумку став одним із найгостріших гравців у складі Аталанти, награвши на 0.32 очікуваних асистів. Від аналітичного порталу Sofa Score Маліновський отримав 7.5 – найвищий бал у складі бергамасків. Руслана оцінили вище, ніж, наприклад, зірок Реала Каріма Бензема (7.2), Вінісіуса (6.9), Тоні Крооса (7.0) та Феде Вальверде (6.5). Українець 6 разів йшов у дриблінг (з них 4 спроби були успішними), зібрав на собі 3 фоли та 18 разів втратив м'яч (більше лише в Мурієля). Обидва удари Маліновського виявилися неточними, а от з передачами справи були кращими – 5 точних лонгболлів із 5-ти та загальні 81% точності пасів. Створив класний шанс для Дувана Сапати, який не реалізував вихід віч-на-віч із Тібо Куртуа, а ще один потенційний асист "поцупив" арбітр, який свиснув про завершення першого тайму і не дав пробити Луїсу Мурієлю, зупинивши небезпечну атаку гостей.

Портал CalcioAtalanta головним винуватцем поразки назвав голкіпера Марко Спортьєлло, який віддав м'яч на Луку Модріча в моменті з першим голом. "Помилився у наразі найважливішому матчі року. Саме цей епізод проклав шлях Реалу до підсумкової перемоги". Оцінка 4.5 для воротаря. Але такий же бал отримав і Маліновський, гра якого відверто не вразила автора – Фабіо Манару. "Часто отримував м'яч, але зазвичай або втрачав його, або затягував з продовженням атаки, приймаючи неправильні рішення. Коли перед тобою захисники рівня мадридського Реала, а ти не в найкращій формі, все стає значно складніше", – вердикт для українця був доволі суворим.

Дісталося і Джан П'єро Гасперіні, який, на думку італійських журналістів, невиправдано пожертвував Сапатою заради Маліновського. "Він зробив вибір, який не виправдав себе. Це спричинило значну дискусію, а Аталанта запам'яталася, перш за все, не надто переконливою грою проти Реала, для якого все склалося відмінно".

"Прощання з Лігою чемпіонів з високопіднятою головою. Очевидно, що якби ми пройшли Реал, то Аталанта б торкнулася пальцем до неба", – L'Eco di Bergamo був лояльнішим до команди Джан П'єро Гасперіні. Як і не був настільки критичним до півзахисника збірної України, поставивши йому пристойну "шістку". Стільки ж Маліновський отримав від туринського Tuttosport.

Провідна італійська Gazzetta dello Sport поставила Руслану 5.5. "Розпочав доволі добре, відмінно зігравши в моменті з Начо (класна гра корпусом та відбір м'яча – прим.), але в подальшому занадто багато помилявся. Єдине, що варте уваги – момент, який організував для Сапати".

У Bergamo News оцінили українця скромною "п'ятіркою" – середній бал у команді. "На жаль, точність ударів залишала бажати кращого. Низка помилок у першому таймі і трохи краща друга половина гри – зокрема, передача на Сапату, коли той міг забивати. Надто багато зайвих рухів – чому б не спробувати грати простіше? Тим більше, якщо в тебе хороший удар, то варто скористатися цим хоча б одного разу".

Якщо італійські медіа були не надто поблажливими до Руслана Маліновського, то Тібо Куртуа віддав належне хитрощам українця. Бельгієць зізнався, що хавбек на пару з Луїсом Мурієлем пошили його в дурні у моменті з голом бергамасків. "Я думав, що Маліновський битиме в мій кут. І пізніше він сказав мені, що його задум дійсно таким був. Але Мурієль побачив моє розташування і завдав дійсно блискучого удару", – заявив голкіпер Реала після поєдинку.

Що ж, дива передбачувано не сталося. Аталанта прогнозовано завершила виступи в Лізі чемпіонів 2020/21 вже у першому раунді плей-офф – жереб "подарував" Маліновському і Ко занадто потужного суперника. Але переживати через виліт із найпрестижнішого євротурніру банально немає часу. "Богиня" продовжує боротьбу за топ-4 в Серії А та прагне повернутися в ЛЧ вже у наступному сезоні. А 19 травня Аталанта зіграє з Ювентусом фінальний матч за Кубок Італії. Відповідно, "Богиня" має відмінний шанс виграти свій другий трофей в історії і перший за майже 60 років!

Реал переміг Аталанту й вийшов у 1/4 фіналу ЛЧ: тактичний тріумф Зідана, невиразний Маліновський і перформанс Бензема