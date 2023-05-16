Бетіс все ще зберігає шанси зіграти наступного сезону у Лізі чемпіонів. Звісно, для цього має скластися низка обставин з осічок конкурентів, однак 5 перемог в останніх 5 турах севільці мали здобувати кров з носа. Райо Вальєкано був підходящим суперником для поповнення очок – "бджоли" міцно засіли в середині турнірної таблиці, не претендуючи на єврокубки і не ризикуючи вилетіти у Сегунду.

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Господарі вийшли вперед вже на 5-й хвилині: після навісу з кутового м'яч відскочив до Сабалі і той з неробочої лівої завдав гарматного удару у ліву дев'ятку з-за меж штрафного, викликавши екстаз у вболівальників. Паласон за трохи мав зрівнювати, але Клаудіо Браво встиг зреагувати на удар по центру.

На останній хвилині першого тайму Бетіс знову скористався кутовим, після навісу з якого Айозе Перес головою спрямував м'яч у сітку. Круглий дивом оминув частокол з ніг суперника, які намагались завадити голу.

По перерві гості один м'яч відквитали: Комесанья у шаленому стрибку відгукнувся на простріл партнера і головою вгатив круглого повз голкіпера. Трехо в середині тайму мав зрівнювати, але влучив у поперечину. Райо за моментами був ближчим до успіху, але на сьомій (!!!) доданій пропустив втретє. До слова, асистував Іглесіасу 41-річний Хоакін, який вийшов на заміну на 90-й хвилині.

Перемога принесла Бетісу 52 очки і шосту сходинку турнірної таблиці, Райо Вальєкано з 46-ма пунктами одинадцятий.

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