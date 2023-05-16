Бетис все еще сохраняет шансы сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Конечно, для этого должен сложиться ряд обстоятельств из осечек конкурентов, однако 5 побед в последних 5 турах севильцы должны были добывать кровь из носу. Райо Вальекано был подходящим соперником для пополнения очков – "пчелы" прочно засели в середине турнирной таблицы, не претендуя на еврокубки и не рискуя вылететь в Сегунду.

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Хозяева вышли вперед уже на 5-й минуте: после навеса с углового мяч отскочил к Сабали и тот с нерабочей левой нанес пушечный удар в левую девятку из-за пределов штрафной, вызвав экстаз у болельщиков. Паласон вскоре должен был сравнивать, но Клаудио Браво успел среагировать на удар по центру.

На последней минуте первого тайма Бетис снова воспользовался угловым, после навеса с которого Айозе Перес головой направил мяч в сетку. Круглый чудом обошел частокол из ног соперника, пытавшихся помешать голу.

После перерыва гости один мяч отквитали: Комесанья в бешеном прыжке откликнулся на прострел партнера и головой вколотил круглого мимо голкипера. Трехо в середине тайма должен был сравнивать, но попал в перекладину. Райо по моментам был ближе к успеху, но на седьмой (!!!) добавленной пропустил в третий раз. К слову, ассистировал Иглесиасу 41-летний Хоакин, который вышел на замену на 90-й минуте.

Победа принесла Бетису 52 очка и шестую строчку турнирной таблицы, Райо Вальекано с 46-ю пунктами одиннадцатый.

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