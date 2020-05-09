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Бетао: Зараз у Динамо важкий момент та незрозумілі результати – як вони можуть зіграти з Десною 1:1?

08:48 485 Читать на русском
Бетао: Зараз у Динамо важкий момент та незрозумілі результати – як вони можуть зіграти з Десною 1:1?
Бетао / ФК Динамо

Бразилець Бетао, який виступав за Динамо з 2008-го по 2013 рік та кілька місяців у 2015-му, не в захваті від результатів киян у поточному сезоні.

Нагадаємо, після 23 турів УПЛ Динамо посідає лише 3 місце в УПЛ, а відставання від Шахтаря складає 13 очок. Крім того, підопічні Олексія Михайличенка не зуміли вийти з групи Ліги Європи.

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"Стежу за новинами та трансферами в Instagram. Думаю, зараз у Динамо важкий момент. Я давно не бачив такої ситуації з результатами киян, як зараз. Вважаю, що наша команда, яка грала в 2008-2010 роках, була дуже гарною – і за підбором футболістів, і за результатами. Зараз же я бачу незрозумілі для себе результати. Динамо може втратити очки з маленькими клубами, як в останньому перед перервою матчі з Десною. Вибачте, я ніколи раніше не чув про таку команду. Як Динамо може зіграти з нею 1:1?

Не можу судити, хороший склад у Динамо зараз чи ні, тому що через велику різницю в часі не виходить дивитися матчі. Але можу сказати, що футболісти повинні грати серцем. В Динамо потрібно грати до кінця, до останнього моменту, до останньої краплі крові. У мій час, коли грали Діакате, Юссуф, Вукоєвіч, Ель Каддурі, ми були собаками на полі, боролися за ім'я клубу. Ось це – Динамо Київ", – цитує Бетао офіційний сайт киян.

До слова, 36-річний бразилець все ще продовжує професіональну кар'єру, виступаючи за бразильський Аваї.

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Динамо Динамо Бетао Бетао Десна Десна
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