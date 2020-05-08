Бетао склав символічну збірну Динамо

Колишній захисник Динамо Бетао виділив найкращих гравців "біло-синіх" серед тих, з ким йому доводилось грати.

"Думаю, так: номер один – Олександр Шовковський! Це наш герой, наш капітан. Якщо можу включити себе, то у захисті будуть Даніло Сілва, Бетао, Аїла Юссуф і Бадр Ель Каддурі.

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У центрі – Карлос Корреа, Роман Єрьоменко, Мілош Нінковіч, а попереду – Андрій Ярмоленко, Андрій Шевченко та Ісмаель Бангура", – сказав Бетао в інтерв'ю офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, захисник розпочав професіональну кар'єру футболіста у Корінтіансі у 2001 році. У січні 2008-го перебрався у Сантос, звідки вже за півроку перейшов у Динамо за 1,6 млн євро. За "біло-синіх" відіграв до січня 2013 року і у статусі вільного агента приєднався до французького Евіана. Потім була бразильська Понте-Прета, рік без клубу і повернення в Динамо. Піврічна угода не справила враження на керівництво киян і контракт не продовжили. Бетао знову опинився в Евіані, звідки в серпні 2016 року повернувся на батьківщину в Аваї, за який виступає дотепер.

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