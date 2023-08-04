Торіно націлився на півзахисника Марселя і збірної України Руслана Маліновського. Про це інформує інсайдер Джанлука Ді Марціо. Повідомляється, що українець дуже подобається головному тренеру "биків" Івану Юрічу, який вважається учнем колишнього тренера Руслана – Джан П'єро Гасперіні.

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Минулого сезону "гранатова" команда посіла 10-те місце в турнірній таблиці Серії А. Торіно невдало виступив на старті чемпіонату, через що не зміг згодом поборотися за місце в Лізі конференцій.

Минулого сезону в складі Торіно грав російський атакувальний півзахисник Алєксєй Міранчук. Термін його оренди в Турині завершився, і він повернувся до Аталанти. Якщо "бики" зможуть домовитися з Марселем, Маліновський перейде в Торіно саме на місце Міранчука.

Згідно з інсайдером Фабриціо Романо, інтерес до Руслана також виявляє турецький Бешикташ. Втім, наразі це просто інтерес – без жодної конкретики.

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