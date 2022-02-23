Спортивний директор Бешикташа Джейхун Казанджи обрав трьох гравців Шахтаря, яких хотів би переманити до Туреччини, інформує Fotospor.

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Йдеться про легіонерів "гірників": Тете, Фернандо та Лассіна Траоре. Посприяти їхньому відходу може агресія Росії, але трансфери здійснити буде непросто, оскільки попит на гравців Шахтаря суттєво зросте.

Додамо, що Тете провів 28 матчів за Шахтар у поточному сезоні, у яких відзначився 10 голами та 2 асистами. Фернандо зіграв у 14 поєдинках (8 голів та 2 асисти), а Траоре за стільки ж матчів забив 9 м'ячів.

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