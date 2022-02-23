Бешикташ планує "пограбувати" Шахтар – турки готують трансфер трьох "гірників" на фоні агресії Росії
Агресія Росії може посприяти відходу одразу кількох гравців Шахтаря.
Спортивний директор Бешикташа Джейхун Казанджи обрав трьох гравців Шахтаря, яких хотів би переманити до Туреччини, інформує Fotospor.
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Йдеться про легіонерів "гірників": Тете, Фернандо та Лассіна Траоре. Посприяти їхньому відходу може агресія Росії, але трансфери здійснити буде непросто, оскільки попит на гравців Шахтаря суттєво зросте.
Додамо, що Тете провів 28 матчів за Шахтар у поточному сезоні, у яких відзначився 10 голами та 2 асистами. Фернандо зіграв у 14 поєдинках (8 голів та 2 асисти), а Траоре за стільки ж матчів забив 9 м'ячів.
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