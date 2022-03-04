Спортивный директор Бешикташа Джейхун Казанджи находится в поиске нового наставника стамбульской команды с прицелом на следующий сезон.

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По информации Fotospor, среди ряда кандидатов есть и итальянский специалист Роберто Де Дзерби. Представитель стамбульского клуба провел встречу с тренером Шахтера и его агентом и обсудил потенциальные детали сотрудничества. Де Дзерби заявил, что в сложившейся ситуации будет придерживаться решений руководства "горняков" и ФИФА.

Напомним, контракт Де Дзерби с Шахтером рассчитан до лета 2023 года.

К слову, ранее в СМИ появилась информация о желании Бешикташа переманить сразу трех игроков "оранжево-черных" – Тете, Фернандо и Лассину Траоре.

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