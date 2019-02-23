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Бернлі – Тоттенхем: Кейн вийшов у стартовому складі "шпор" – очікувалось, що нападник не зможе тренуватись до березня

14:57 119 Читать на русском
Бернлі – Тоттенхем: Кейн вийшов у стартовому складі "шпор" – очікувалось, що нападник не зможе тренуватись до березня
Харрі Кейн / Соцмережі

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн вже повністю відновився від пошкодження.

Англійський форвард вийшов у стартовому складі Тоттенхема на матч 27 туру чемпіонату Англії проти Бернлі.

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Кейн отримав травму щиколотки під час матчу Тоттенхема проти Манчестер Юнайтед (0:1), який відбувся 13 січня. Очікувалось, що англієць зможе повернутись до тренувань тільки у березні.

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До слова, у поточному сезоні в активі Кейна 31 матч за Тоттенхем, де нападник забивв 20 голів та віддав 6 результативних передач.

Англія27 турТерф Мур (Бернлі)

Бернлі - Тоттенхем: Субота 23 лютого 2019

Бернлі
Матч завершено
2 : 1
Тоттенхем
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Харрі Кейн Харрі Кейн Тоттенхем Тоттенхем Англія Бернлі - Тоттенхем
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