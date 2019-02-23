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Бернли – Тоттенхэм: Кейн вышел в стартовом составе "шпор" – ожидалось, что нападающий не сможет тренироваться до марта

14:57 7 Читати українською
Бернли – Тоттенхэм: Кейн вышел в стартовом составе "шпор" – ожидалось, что нападающий не сможет тренироваться до марта
Харри Кейн / Соцсети

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн уже полностью восстановился от повреждения.

Английский форвард вышел в стартовом составе Тоттенхэма на матч 27 тура чемпионата Англии против Бернли.

Ибрагимович посоветовал Кейну уйти из Тоттенхэма

Кейн получил травму лодыжки во время матча Тоттенхэма против Манчестер Юнайтед (0:1), который состоялся 13 января. Ожидалось, что англичанин сможет вернуться к тренировкам только в марте.

Тоттенхэм переедет на новый стадион минимум в апреле

К слову, в текущем сезоне в активе Кейна 31 матч за Тоттенхэм, где нападающий забивв 20 голов и отдал 6 результативных передач.

Англия27 турТерф Мур (Бернлі)

Бернли - Тоттенхэм: Суббота 23 февраля 2019

Бернли

live 51'
0 : 0
Тоттенхэм
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Англия Харри Кейн Харри Кейн Тоттенхэм Тоттенхэм Бернли - Тоттенхэм
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