Бернли – Тоттенхэм: Кейн вышел в стартовом составе "шпор" – ожидалось, что нападающий не сможет тренироваться до марта

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн уже полностью восстановился от повреждения.

Английский форвард вышел в стартовом составе Тоттенхэма на матч 27 тура чемпионата Англии против Бернли.

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Кейн получил травму лодыжки во время матча Тоттенхэма против Манчестер Юнайтед (0:1), который состоялся 13 января. Ожидалось, что англичанин сможет вернуться к тренировкам только в марте.

Тоттенхэм переедет на новый стадион минимум в апреле

К слову, в текущем сезоне в активе Кейна 31 матч за Тоттенхэм, где нападающий забивв 20 голов и отдал 6 результативных передач.