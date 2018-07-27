Бернард близький до переходу в Челсі, – ЗМІ

Лондонський Челсі лідирує у боротьбі за екс-півзахисника донецького Шахтаря Бернарда.

25-річний атакувальний хавбек має більше десятка пропозицій щодо підписання контракту, повідомляє Globo.

За інформацією видання, Бернард, який перебуває у статусі вільного агента, збирається визначитись із майбутнім вже невдовзі. Головним претендентом на підписання бразильця наразі є лондонський Челсі. Конкуренцію йому складають англійські Вест Хем і Лестер, німецький Вольфсбург, Монако, лісабонська Бенфіка, Греміо і Палмейрас.

Бразильські гранди мають найменші шанси підписати Бернарда, оскільки він вважає, що йому зарано повертатися на батьківщину. В сезоні 2017/18 півзахисник провів 29 матчів у всіх турнірах за Шахтар, у яких забив 10 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

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