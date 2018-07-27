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Малком офіційно презентований у статусі гравця Барселони, клаусула – 180 млн євро

26 липня 23:40 229 Читать на русском
Малком офіційно презентований у статусі гравця Барселони, клаусула – 180 млн євро
Малком / ФК Барселона

Іспанська Барселона презентувала свого новачка – екс-вінгера французького Бордо Малкома.

В американському Портленді відбулася церемонія підписання контракту з новачком "блаугранас", повідомляє офіційний сайт Барселони.

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У ній взяли участь сам Малком, президент каталонців Жозеп-Марія Бартомеу та технічний секретар клубу Ерік Абідаль. Зокрема, стало відомо, що бажаючим викупити бразильця доведеться заплатити не менше 180 млн євро.

"Я справді дуже щасливий бути тут. Це здійснення мрії. Грати за Барсу – великий виклик і я сподіваюсь, що приноситиму радість уболівальникам. Мессі – найкращий гравець планети, легенда, маю надію, що багато почерпну в нього", – зізнався Малком.

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