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Агенти Бернарда сьогодні зустрічалися з керівництвом Вест Хема

21:29 612 Читать на русском
Агенти Бернарда сьогодні зустрічалися з керівництвом Вест Хема
Бернард / фото: ФК Шахтар

Колишній півзахисник Шахтаря Бернард може стати одноклубником Андрія Ярмоленка.

Агенти екс-півзахисника Шахтаря Бернарда сьогодні, 13 липня, провели зустріч з представниками Вест Хема, повідомив журналіст PremiumSport Маттео Педроса.

Бернард обирає між Вест Хемом та Цзянсу Сунін

За інформацією O Jogo, Вест Хем випереджає своїх конкурентів у боротьбі за бразильця. Лондонці пропонують футболісту 7 мільйонів євро за підписання контракту та зарплату в розмірі 4 млн на рік.

Після закінчення контракту з Шахтарем Бернард отримав статус вільного агента. У послугах півзахисника зацікавлені Бенфіка, Фенербахче, Цзянсу Сунін і кілька бразильських клубів.

Бернард перебрався в Шахтар з Атлетіко Мінейро влітку 2013 року за рекордні для донецького клубу 25 мільйонів євро.

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