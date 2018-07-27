Бернард близок к переходу в Челси, – СМИ

Лондонский Челси лидирует в борьбе за экс-полузащитника донецкого Шахтера Бернарда.

25-летний атакующий хавбек имеет более десятка предложений о подписании контракта, сообщает Globo.

По информации издания, Бернард, который находится в статусе свободного агента, собирается определиться с будущим уже скоро. Главным претендентом на подписание бразильца пока является лондонский Челси. Конкуренцию ему составляют английские Вест Хэм и Лестер, Вольфсбург, Монако, Бенфика, Гремио и Палмейрас.

Бразильские гранды имеют наименьшие шансы подписать Бернарда, поскольку он считает, что ему рано возвращаться на родину. В сезоне 2017/18 полузащитник провел 29 матчей во всех турнирах за Шахтер, в которых забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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