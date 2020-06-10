Берлусконі хотів об'єднати двох легенд Мілана у своєму амбітному клубі

Скромна Монца, власником якої є скандальний Сільвіо Берлусконі, могла потужно підсилитись.

"Рікардо Кака та Златан Ібрагімовіч були нашими цілями, але через причини, не пов'язані з футболом, нам довелося відмовитися від цієї ідеї.

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Повернутися до цього питання? Ніколи не говори ніколи", – цитує Берлусконі Tele Lombardia.

Нагадаємо, 38-річний Кака захищав кольори Мілана ще разом з Андрієм Шевченком, а Златан зараз перебуває в обоймі "россонері". Монца за підсумками минулого сезону кваліфікувалась у Серію B.

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