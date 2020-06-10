Берлускони хотел объединить двух легенд Милана в своем амбициозном клубе

Скромная Монца, владельцем которой является скандальный Сильвио Берлускони, могла мощно усилиться.

"Кака и Златан Ибрагимович были нашими целями, но по причинам, не связанным с футболом, нам пришлось отказаться от этой идеи.

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Вернуться к этому вопросу? Никогда не говори никогда", – цитирует Берлускони Tele Lombardia.

Напомним, 38-летний Кака защищал цвета Милана еще вместе с Андреем Шевченко, а Златан сейчас находится в обойме "россонери". Монца по итогам прошлого сезона квалифицировалась в Серию B.

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