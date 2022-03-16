"Коли закінчиться війна? Ми переможемо, коли повністю розіб'ємо орків, а б'ємо їх досить успішно на всіх фронтах. Це питання часу. Я не маю жодного сумніву, що Україна переможе.

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На початку війни всі міжнародні агенції, інститути та інституції давали Україні максимум три дні на опір. Орки взагалі до нас везли комплекти парадної військової форми, щоби пройти по Хрещатику переможним парадом. Проте станом на сьогодні український народ разом зі ЗСУ дають таку відсіч оркам, що їхній Мордор скоро зникне. Хоча знаєте, не добре кривдити орків. Дебіли, які довірилися Путіну, набагато гірші за персонажів з фільму "Володар кілець".

Чи може Путін використати ядерну зброю? Як ми можемо відповідати за хворого дебіла, який має ядерну кнопку? Він може зробити все. Він уже й так зробив максимум з того, що міг. У ХХІ столітті в європейській країні по європейських містах луплять "Гради", "Калібри", "Тополя" та інша зброю. Яка вам ще потрібна атомна війна? Хіба це не ядерна війна, коли в Маріуполі якийсь дебіл дає команду бити по пологовому будинку? Для мене це гірше за атомну війну.

Захід нарешті усвідомив – те, що зараз відбувається з Україною, може повторитися з країнами Балтії, Польщею, і їм все одно доведеться воювати з Мордором. Вони зрозуміли, що краще допомогти Україні вистояти або війна прийде на їхню територію. Хоча війна вже прийшла до них: громадяни Туреччини зараз перебувають у мечеті Маріуполя. Коли плешивий групенфюрер наказує і війська Мордора б'ють по мечеті, хіба це не удар по блоку НАТО? Коли під Києвом вбивають громадянина Америки, журналіста, котрий не воює, хіба це не удар по країнах Заходу?

Чому Путіна досі ніхто не вбив? Мокшани завжди були бздунами. У них немає нації, вони не мають духу, вони не воїни. Вони можуть лише стріляти у спину, вбивати у "зелених коридорах", але це не чоловіки. Вони не мужні українські воїни. Мокшани ніколи не були воїнами", – сказав Береза в інтерв'ю FanDay.

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