Французькі політики вважають, що екс-нападник збірної та володар "Золотого м'яча-2022" Карім Бензема пов'язаний з організацією "Брати мусульмани".

Нещодавно Карім Бензема відкрито підтримав Палестину в конфлікті на Близькому Сході. Як відомо, 7 жовтня ХАМАС напав на Ізраїль, вбиваючи сотні людей. Ізраїль відповів бомбардуваннями Сектору Гази. Бойові дії у регіоні тривають.

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Днями теракт трапився і в Брюсселі. 16 жовтня перед матчем відбору Євро-2024 Бельгія – Швеція уродженець Тунісу вбив двох фанатів збірної Швеції.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен в ефірі телеканалу CNews підняв питання безпеки. Під час свого виступу він згадав про Каріма Бензема. "Ми всі знаємо, що пан Карім Бензема має сумнозвісні зв'язки з організацією "Брати мусульмани", – цитує французького політика Marca.

Надін Морано – ще одна французька політикиня – звинуватила футболіста у пропаганді ХАМАС. "Написавши свій твіт, Бензема став агентом пропаганди ХАМАС, який має на меті знищити Ізраїль", – цитує Морано GFFN.

Угруповання "Брати мусульмани" визнане терористичною організацією в низці країн світу – зокрема, у США та Франції.

Нагадаємо, влітку Карім Бензема покинув Реал і підписав контракт з саудівським Аль-Іттіхадом, за який вже зіграв 7 матчів та забив 3 голи.

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