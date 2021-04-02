Форвард Реала Карім Бензема став найкращим гравцем місяця в Ла Лізі.

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У березні 33-річний футболіст провів за Реал три матчі, в яких забив п'ять голів і віддав одну результативну передачу. Зокрема, Бензема засмутив мадридський Атлетіко (1:1), поклав два голи Ельче (2:1) і оформив дубль плюс асист у ворота Сельти (3:1).

Загалом, у поточному сезоні французький легіонер провів у футболці "вершкових" 32 матчі, в яких записав на свій рахунок 23 голи і 6 результативних передач.

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