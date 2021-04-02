Форвард Реала Карим Бензема стал лучшим игроком месяца в Ла Лиге.

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В марте 33-летний футболист провел за Реал три матча, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. В частности, Бензема огорчил мадридский Атлетико (1:1), положил два гола Эльче (2:1) и оформил дубль плюс ассист в ворота Сельты (3:1).

В общем, в текущем сезоне французский легионер провел в футболке "сливочных" 32 матча, в которых записал на свой счет 23 гола и 6 результативных передач.

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