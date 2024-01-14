Наставник саудівського клубу Марсело Гальярдо ухвалив рішення відсторонити француза від зимових зборів.

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Як повідомляє Marca, Карім Бензема не повернувся з відпустки, яку проводив на Маврикії. Річ у тому, що нападник не може вилетіти з острова через негоду. Вдруге за останній місяць француз пропускає тренування команди. Різдвяні канікули у Каріма почалися раніше, ніж у його одноклубників.

Бензема з моменту свого переходу в Аль-Іттіхад так і не виправдав очікувань. Його все частіше критикують за непрофесіоналізм та неналежну форму. В активі французького нападника 12 голів та п'ять результативних передач у 20 матчах за саудівський клуб.

Аль-Іттіхад – чинний чемпіон країни, після 19 турів посідає в таблиці сьоме місце, відстаючи від лідера Аль-Хіляля на 25 очок.

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