Наставник саудовского клуба Марсело Гальярдо принял решение отстранить француза от зимних сборов.

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Как сообщает Marca, Карим Бензема не вернулся из отпуска, который проводил на Маврикии. Дело в том, что нападающий не может вылететь с острова из-за непогоды. Второй раз за последний месяц француз пропускает тренировку команды. Рождественские каникулы у Карима начались раньше, чем у его одноклубников.

Бензема с момента своего перехода в Аль-Иттихад так и не оправдал ожиданий. Его все чаще критикуют за непрофессионализм и плохую форму. В активе французского нападающего 12 голов и пять результативных передач в 20 матчах за саудовский клуб.

Аль-Иттихад – действующий чемпион страны, после 19 туров занимает в таблице седьмое место, отставая от лидера Аль-Хиляля на 25 очков.

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