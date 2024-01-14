Бензема отстранили от Аль-Иттихада – француз не вернулся в Саудовскую Аравию из отпуска
Нападающий Аль-Иттихада Карим Бензема продолжает нарушать дисциплину в команде.
Наставник саудовского клуба Марсело Гальярдо принял решение отстранить француза от зимних сборов.
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Как сообщает Marca, Карим Бензема не вернулся из отпуска, который проводил на Маврикии. Дело в том, что нападающий не может вылететь с острова из-за непогоды. Второй раз за последний месяц француз пропускает тренировку команды. Рождественские каникулы у Карима начались раньше, чем у его одноклубников.
Бензема с момента своего перехода в Аль-Иттихад так и не оправдал ожиданий. Его все чаще критикуют за непрофессионализм и плохую форму. В активе французского нападающего 12 голов и пять результативных передач в 20 матчах за саудовский клуб.
Аль-Иттихад – действующий чемпион страны, после 19 туров занимает в таблице седьмое место, отставая от лидера Аль-Хиляля на 25 очков.